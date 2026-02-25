酒気帯び運転したことなどを理由にした懲戒免職処分は違法だとして、岡山県の高梁市消防署に勤務していた男性が処分の取り消しなどを求めた訴訟で、岡山地裁は25日、処分を取り消し、市に150万円の支払いを命じた。判決によると、男性は消防副士長として勤務していた2022年8月、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕され、嫌疑不十分で不起訴処分となった。市は同年11月、飲酒運転などを理由に免職処分とした。男性はナイ