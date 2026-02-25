元イングランド代表GKであるジョー・ハート氏が、生まれ故郷のクラブをサポートするため“一夜限り”でゴールキーパーコーチを務めた。現役時代にマンチェスター・シティ、ウェストハム、トッテナム・ホットスパー、トリノなど国内外のクラブで活躍したハート氏。イングランド代表としても通算75キャップを刻んだ名手は、セルティックでプレーした2023−24シーズン限りで現役を引退した。現在38歳の元イングランド代表GKはプ