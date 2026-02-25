独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会がアメリカIT大手のマイクロソフトの日本法人に立ち入り検査に入ったことが分かりました。関係者によりますと、日本マイクロソフトは自社のOS「ウィンドウズ」や「ワード」や「エクセル」といったアプリが利用できる「マイクロソフト365」などについて、他社のクラウドサービス上で利用することを認めなかったり、利用できても料金を高額に設定したりするなどして競合相手の取引