宮内庁は２５日、東日本大震災から１５年にあたり、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが３月２５〜２６日に岩手、宮城両県、４月６〜７日に福島県を訪問されると発表した。ご一家での東北の被災３県訪問は初めて。各県で犠牲者を悼んで供花し、被災者らと懇談される。発表によると、ご一家は３月２５日に特別機で岩手県入りし、大槌町の追悼施設で供花した後、大船渡市で震災や山林火災の被災者らと面会される。翌日、車で宮城県