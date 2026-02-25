ＷＢＣを戦う侍ジャパンが２５日、公式インスタグラムを更新。「吉田正尚選手、鈴木誠也選手がチームに合流しました」とし、２４日に帰国していた鈴木誠也と吉田正尚の姿をアップした。この日、侍ジャパンはバンテリンドームで非公開練習を行った。またその中には、ドジャースで大谷の通訳を務めるアイアトン氏の姿も。これには「おかえりなさい」「アイアトンさんも居ますね！」などの声が寄せられている。