2025年、1年間に世界で殺害されたジャーナリストが過去最多となったことが分かりました。アメリカの非営利組織CPJ＝ジャーナリスト保護委員会は25日、2025年に殺害されたジャーナリストは129人だったと発表しました。30年以上前からデータ収集を始めて以来最多ということです。このうち、86人がイスラエルの攻撃に関連して死亡していて、全体の3分の2を占めています。また、ウクライナで4人、スーダンで9人が殺害されていて、前の