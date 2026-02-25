天龍プロジェクト２５日の新木場大会で行われたインターナショナルジュニアヘビー級王座戦で、矢野啓太（３８）が岩本煌史（３５）を破り、第２８代王者に輝いた。５度目の挑戦での初戴冠となった。序盤から矢野は持ち前のグラウンド技術で、岩本を関節地獄に引きずり込む。やのかもめ、アームロックなどでいじめ続けた。しかし、２０分を経過してもなおグラウンド主体の攻防が続くと、業を煮やした岩本からはブレーンバスター