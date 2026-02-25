大リーグ、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）が２５日に公開されたＹｏｕＴｕｂｅ「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」でＷＢＣへの思いを語った。イチロー氏はＷＢＣの２００６年第１回大会、０９年第２回大会に日本代表主力として２連覇に貢献した。「（大会が）ここまで育ってきた。それは感慨深いよね」としみじみ。当時は「次があるのかな？」と思ったというイチロー氏は、「どう