4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」（通称きゅるして）が25日、公式サイトを更新。今月28日に予定していた兵庫公演を延期すると発表した。メンバー2人がインフルエンザに罹患（りかん）したため。同サイトで「いつもきゅるりんってしてみてを応援いただきありがとうございます。環やね・逃げ水あむが体調不良により医療機関で診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認されました。つきましては、今週末、