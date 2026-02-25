ミラノ・コルティナ五輪で金メダル・銅メダルを獲得した村瀬心椛選手（21）にインタビュー。帰国後に食べたごはんや、ファンへの感謝を語っていただきました。村瀬選手はスノーボード・女子ビッグエアで日本女子初となる金メダル、女子スロープスタイルでも銅メダルを獲得。改めて村瀬さんは「まず2つメダルが取れたこと。ビッグエア、スロープスタイル4年間本気で練習してきたので、すごくうれしいのと、ビッグエアは4年前は銅メ