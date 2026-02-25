8年。それは生まれたばかりの赤ちゃんが小学2年生になるほどの長い年月です。その間ずっと、夫が自分ではない別の女性と「もうひとつの日常」を築いていたとしたら……。あまりの衝撃に、怒りを通り越して足元が崩れ落ちるような感覚に襲われるのも無理はありません。『旦那に8年間浮気されてました』なんともシンプルな相談文ですが、この一行の裏側にどれだけの悲しみや苦しみ、そして葛藤が隠れているかと考えると、思わず絶句