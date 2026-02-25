福岡県警博多署は25日、福岡市博多区博多駅東2丁目付近で同日午後2時半ごろ、小学生男児が見知らぬ男から「何年生？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30〜40歳くらいで身長175程度の細身。茶髪、上下黒色ジャージー着用。