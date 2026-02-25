大学の同級生の女性の首を絞め、火傷を負わせた疑いで、20歳の大学生の男が逮捕されました。 暴行と傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県長泉町に住む大学生の男（20）です。 警察によりますと、男は静岡県内に住む大学の同級生の女性（20）に対し、2025年6月21日に静岡県磐田市内で首を絞める暴行を加え、同年9月7日には静岡市駿河区内で女性に火傷を負わせた疑いが持たれています。 女性は軽傷の火傷を負ったということです。