学校に通うことに不安を覚え、不登校になる児童・生徒が年々増加している新潟県内。新潟市にはこうした子どもたちに人とつながる楽しさを感じてもらおうと“仮想空間”を活用するフリースクールがあります。 去年4月、新潟市東区役所の中に開校したフリースクール『開志中等部』。現在19人の児童・生徒が在籍しています。【開志中等部・高等部前田健吾さん】「自信がない子どもやコミュニケーシ