春の本格的な観光シーズンを前に、新潟県佐渡市には少しずつ春の光景が広がり始めています。 佐渡市の相川城趾公園で見頃を迎えているのが、春の訪れを告げるウメの花。白やピンクの花が力強く咲き誇り、訪れる人を魅了しています。春を迎えると、至るところで響き始めるのが佐渡の伝統をつなぐ音色です。毎年この時期開催されている『金井芸能発表会』。様々な団体が日頃の練習の成果を披露する中特に注目されたのが、馬に