受験シーズンもいよいよ後半に突入しました。国公立大学の2次試験の前期日程が2月25日、全国で始まり、新潟県内の各大学でも受験生たちが合格を目指し、試験に臨んでいます。 国公立大学の2次試験の前期日程は県内でも6つの大学で行われています。このうち、新潟市西区の新潟大学では、コートやマフラーを身につけるなど防寒対策をしながら試験場へ向かう受験生の姿が見られました。【受験生】「めっちゃ緊張し