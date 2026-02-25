去年12月上旬の夜、新潟市秋葉区にあるJR新津駅近くの歩道上で、70代男性のセカンドバック1個を盗んだ疑いで、男子高校生2人が逮捕されました。窃盗（ひったくり）の疑いで逮捕されたのは、いずれも五泉市に住む17歳と18歳の男子高校生2人です。2人は去年12月上旬の午後11時過ぎ、新潟市秋葉区にあるJR新津駅近くの歩道上で、歩いていた70代男性に話しかけて、油断したところをねらい、手に持っていた現金8000円が入ったセカンドバ