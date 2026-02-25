なにわ男子の道枝駿佑さん（23）が24日、自身初となる単独主演映画のイベントに登場。ヒロイン役の生見愛瑠さん（23）に、撮影現場での“衝撃発言”を明かされました。道枝さんが主演する映画『君が最後に遺した歌』は、文字の読み書きをすることが難しい“発達性ディスレクシア”を抱えながらも、歌唱と作曲の才能を持つヒロインと、詩作が趣味の主人公が出会い、ともに“歌をつくる”二人の10年間の恋を描いたラブストーリーです