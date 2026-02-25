北海道の野球独立リーグに加盟する「旭川ビースターズ」の運営会社から資金を着服したとして、旭川中央署は25日、業務上横領の疑いで旭川市、林業高井朱里容疑者（25）を逮捕した。署によると、高井容疑者は同社の代表社員だった。「横領したとは思っていない」と供述している。昨年11月、同社の代理人弁護士から「代表社員にお金を横領された」と相談があった。署が詳しい状況を調べている。逮捕容疑は昨年10月15日、球団の