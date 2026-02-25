外食チェーン店などが加盟する日本フードサービス協会は２５日、政府が２年間限定の措置として検討する「食料品の消費税ゼロ」への反対を表明した。税率１０％の外食と、内食や中食との税率差が広がり「客離れを招くことで飲食店の経営に重大な影響を及ぼす」と懸念を示した。このほか、店内提供と持ち帰り用販売の両方を手がける飲食店で運営が複雑化することや、減税の実施時と終了時にそれぞれレジシステムの改修が必要とな