元テレビ朝日でフリーアナウンサーの徳永有美（50）が25日までに自身のインスタグラムを更新。髪が長かった時の以前の姿を披露した。徳永は「今年は髪を伸ばそうと計画しています。これまで何度か伸ばそうと思ってはきたのですが、毎回夏になると「首もと暑いっ！」と断念。しかし今年はなんとか伸ばしたい」とつづった。さらに「イメージが大切よね、というわけで、長い頃の自分の写真を探してみました。とりあえず、笑って