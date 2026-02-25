人気モデル・滝沢眞規子が２４日、ＳＮＳを更新し、ロンドンでの仕事を終え、帰国したことを報告した。３人の子供はみな英国に留学中で、ロンドンで会うことができ、「最高な時間」だったと明かした。ＪＯＳＥＰＨの２０２６ＡＷコレクションに招待され、ロンドンでのショーを訪れた滝沢。「ロンドンで子どもたちに会えて最高な時間」「とても逞しくみえて、、いつだってたくさんの幸せをくれるのは子どもたちですママも頑張