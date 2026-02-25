「事故を起こしたから、30万円振り込んでほしい」友人の言葉を信じ、又吉直樹はお金を振り込んだ。だが翌日、思いがけないメールが届く。又吉直樹が『徹子の部屋』で最新長編小説『生きとるわ』の着想にもつながる、若き日の“実体験”を明かした。又吉直樹○最新長編小説『生きとるわ』と同じ体験をした過去又吉は、24日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演。小説家としても活躍する又吉。最