【モデルプレス＝2026/02/25】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のゆうめろ、ももか、れあ、こはる、雨宮らむにインタビューを実施し、将来の夢について聞いた。【写真】ブライダル勤務・大食いでバズキャバ嬢の将来の夢◆ゆうめろ＜将来の夢：流行語大賞を取る＆「ジャングル」社長＞「ジャングル」の社長になって、流行語大