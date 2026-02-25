女優の藤原紀香が２５日、東京・千代田区の経済産業省で「日本館功労者大臣感謝状授与式」に出席した。藤原は昨年大阪・夢洲で行われた大阪・関西万博の日本館で名誉館長に就任。「会期前から２５回以上足を運んできましたけど、本当に様々なことを体感できました」と回想。「日本がまだまだ元気であること、そして出会いの場、国際交流の場であった万博が多くの人の学びに発展して、そういったすばらしい場だった。（日本館