シンガー・ソングライターで俳優・峯田和伸（４８）＝銀杏ＢＯＹＺ＝と俳優・若葉竜也（３６）が２５日、都内で行われた映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督、宮藤官九郎脚本、３月２７日公開）のジャパンプレミアに参加した。１９７８年の東京を舞台にした音楽青春物語で峯田がバンドのカメラマン兼マネジャーを、若葉がバンドのリーダーでボーカルを演じた。峯田は出演者の演奏シーンの本