侍ジャパンの非公開練習が２５日、バンテリンＤで行われた。レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）も参加した。侍ジャパンの公式インスタグラムは、「吉田正尚選手、鈴木誠也選手がチームに合流しました」と報告した上で、鈴木がキャッチボールしている様子など、練習風景の写真もアップした。吉田、鈴木は２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。早速、チーム