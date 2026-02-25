外食産業の業界団体は食料品の消費税をゼロにすれば、“外食離れ”が起きるとして反対を表明しました。久志本京子 会長「飲食店の客離れを招きます。協会は食料品の消費税をゼロにすることについては、慎重な対応を政府に要望いたします」外食企業団体の日本フードサービス協会は政府で議論されている食料品の消費税減税について、懸念を表明しました。久志本京子会長は、スーパーの総菜やコンビニの弁当と、店内飲食での税率