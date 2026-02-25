こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した渦巻銀河「NGC 5134」。おとめ座の方向、地球から約6500万光年先にあります。赤く輝く塵（ダスト）のネットワークと、星々の光が織りなす淡い青色の輝きが印象的な姿です。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5134」（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy）】この画像は、ウェッブ宇宙望遠鏡の「MIRI（中間赤外線観測装置）」と「NIR