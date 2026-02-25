政府は２５日、日本銀行の審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と、青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を国会に提示した。いずれも金融緩和と積極財政を志向する「リフレ派」とされており、市場では、高市首相の意向が反映された人事だとの受け止めが広がった。浅田氏は３月３１日に任期満了となる野口旭委員、佐藤氏は６月２９日に退任する中川順子委員の後任で、国会の同意後に就任する。日銀は正副総裁３人、審議