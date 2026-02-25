侍ジャパンの公式インスタグラムに25日、両手を挙げるバンザイマークの絵文字と共に「吉田正尚選手、鈴木誠也選手がチームに合流しました」という報告がアップされた。2人とも「JAPAN」の文字が入ったシャツ姿で練習を行う様子が写真で紹介された。侍ジャパンはバンテリンドームでこの日、希望選手による非公開練習を行った。11日間の宮崎事前合宿を打ち上げた24日に名古屋に移動していた。菊池が合宿最終日にブルペン投球を行