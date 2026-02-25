（台北中央社）戒厳令下の1980年に台北市内で起きた未解決事件「林義雄一家殺害事件」への関心が高まっている。これに対し、公文書の管理などを担う国家発展委員会档案管理局は25日、同局がウェブ上で運営する「アーカイブス・アクセス・サービス」（国家档案資訊網）では、事件の関連キーワードを検索すると1373件の目録が該当するとし、利用申請が可能だと紹介した。事件では、民主化を訴えるデモの参加者と警察が衝突した79年の