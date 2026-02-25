プロゴルファーの吉田優利（25）が21日、Instagramを更新。妹の吉田鈴（22）と休日を満喫するオフショットを公開した。 【画像】吉田鈴、姉＆渋野日向子との3ショットに「超ビジュいいじゃん」「美女トリオ」とファン絶賛 投稿された写真は、街中で妹に前髪を整えてもらう吉田の姿を収めたもの。吉田は、鈴から、「前髪とかしてあげよっか」という声をかけられたと明かしつつ、「お願いしたらなんかポンポンされた」と