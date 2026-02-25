25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円高の5万9410円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては826.88円高。出来高は7856枚となっている。 TOPIX先物期近は3891ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は47.84ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5941