将棋公式戦第３８期「竜王戦」の会場となった京都競馬場に、藤井聡太竜王の記念碑が完成しました。お披露目されたのは、藤井竜王が永世竜王の資格を取得したのを記念して建てられた記念碑です。藤井竜王は、去年１１月、京都競馬場の「菊の間」で竜王戦５連覇を達成し、史上３人目となる永世竜王の資格を２３歳３カ月の最年少で取得しました。（藤井聡太竜王）「途中は中盤戦は少し苦しい場面もあったのですが、難解な終盤戦