車やオートバイなど３９台を盗み、解体した疑いでスリランカ国籍の無職の男が追送検されました。スリランカ国籍の無職、ダナパラ・ムダリゲ・サミタ・へワス・カルナラトナ容疑者（４１）は、おととし６月から去年１０月までの間、兵庫県と大阪府内でコインパーキングなどにとまっていた車やオートバイなど計３９台を盗み、無許可で解体した自動車リサイクル法違反の疑いで逮捕・送検されています。警察によりますと、ダナパ