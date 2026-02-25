乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が25日、グループのブログを更新し、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表した。【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波梅澤は「全部が美しさに見えた」というタイトルでブログを更新。「皆様いかがお過ごしですか？アルバムライブ、ありがとうございました！4Days、とても楽しかったです。ステージ好きだなあと思ったし、みんなのことず