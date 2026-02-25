北海道蘭越町で25日午後、78歳の男性が2人組の男に刺され、病院に搬送されました。2人組は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。事件があったのは、蘭越町湯里の道道付近です。午後2時ごろ「お父さんが2人組の男に刺された」と家族から消防に通報がありました。警察によりますと、町内に住む78歳の男性が刃物のようなもので切りつけられ、腹にけがをしたということです。男性はドクターヘリで搬送され、意識はあるとい