10月から放送される俳優・大泉洋さん（52）が主演する日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、山本耕史さん（49）、駿河太郎さん（47）、金田明夫さんが出演することが発表され、コメントを寄せました。ドラマは、作家・池井戸潤さんの小説が原作で、日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の