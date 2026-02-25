スヌーピーコラボの中でも、今回は配色の効いたロープハンドルが主役です。ブラック基調のミニマルデザインに、キャラクターの遊び心を足した新作バッグが登場しました。2026年2月24日に発表された、スヌーピー×OUTDOOR PRODUCTSのリュックとショルダーバッグです！ スヌーピー×OUTDOOR PRODUCTS「リュック＆ショルダー」 発表日：2026年2月24日販売チャネル：Perfect World Tokyo Perfe