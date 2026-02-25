2026年2月24日18時30分、株式会社トゥール・モンドが「2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLD」の開催決定を発表しました。2025年は東京アメリカンクラブで実施され、観客動員400名と世界9名のデザイナー参加を記録しています。2026年へ向けた新しい挑戦が、具体的な実績を土台に動き出したステージです！ JCFW「2026 JAPAN COUTURE FASHION WORLD」 発表日：2026年2月24日発表時刻：18時30分2025開催会場