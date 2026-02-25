スヌーピーのやさしい世界観をのせた和モダン食器で、春の食卓を軽やかに整える新提案です。今回の注目は、藍色やグレーの釉薬が映えるプレートとマルチカップの2アイテムです。20cmプレートと8cmカップの組み合わせで、いつもの献立がぐっと見栄えよくまとまります！ Perfect World「スヌーピー和モダンプレート＆マルチカップ」 販売アイテム：2型（カレー＆パスタプレート／マルチカップ）カラー展