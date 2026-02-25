牡蠣好きは必見！【写真】全メニュー制覇したい！「和食さとの牡蠣メニュー」画像まとめ和食さとに、食べ放題コースを含む「牡蠣グルメ」の提供が2月26日（木）からスタートします。使用するのは、日本有数の産地である広島県産の牡蠣。食べ放題ではこの高品質な牡蠣を、120分の食べ放題で思う存分堪能できます！さらに新メニューも充実。「揚げ出し牡蠣」「牡蠣天南蛮ソース」「牡蠣のおろしポン酢」「牡蠣とトマトのキムチ」とい