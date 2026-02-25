シティーポップを屋外で浴びるロンドン公演が、ついに大規模フェスとして実現します。日本のレジェンドと国際的アーティストが並ぶ編成で、都市型フェスとは違う熱量を味わえる一日です。2026年8月7日（金）にサウス・ロンドンのCrystal Palace Bowlで「City Pop Waves」が開催されます！ Palace Bowl Presents『City Pop Waves』 開催日：2026年8月7日（金）会場：Crystal Palace Bowl（ロンドン）一