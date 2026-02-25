自転車の室内保管や車載で「ペダルが当たる」悩みを減らせる新アイテムが登場します。Flatbike Japanが、工具不要で着脱できる「ポップオフペダル」の先行予約販売をMakuakeで開始します。移動と収納の取り回しを軽くしたいライダーに向けたプロジェクトです。 Flatbike Japan「ポップオフペダル」 「もうすぐ開始」ページ公開：2026年2月24日 14:00先行予約開始：2026年2月26日（木）19:00プロジェク