寄付額が大きくなりやすいベッド返礼品は、還元率まで見て選ぶと納得感が変わります。とくさとが、ふるさと納税でもらえる『ベッド』の還元率ランキング2026年2月版を公開しました。価格だけでなく価値の差を比較したい人向けの最新データです。 とくさと「ふるさと納税でもらえる『ベッド』コスパ還元率ランキング」 公開時期：2026年2月版ランキング対象：ふるさと納税のベッド返礼品還元率1位：43.19％1位返礼