2026年2月25日午前11時30分から11時54分まで、NHK名古屋「ぐるっと！」のコーナー「ラブ旅」で名城大学が紹介されます。放送の舞台は名城大学のキャンパス内で、学生が“ラブ”と感じる場所やモノを聞き込みながら深掘りする内容です。研究室、クラブ活動、人気の学食をまとめて確認できる回になっています！ 名城大学「NHK名古屋『ぐるっと！』ラブ旅名城大学紹介放送回」 放送日：2026年2月25日放送