◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン２走前のＣＢＣ賞で重賞初制覇を飾ったインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）に好気配が漂う。最終追い切りはＷコースでアールプロスト（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父ディーマジェスティ）を１馬身追走し、雨で重くなった馬場をしっかりとした脚さばきで駆け抜け、５ハロン６８秒５