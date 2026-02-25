群馬県内の製造業で電力コストと脱炭素対応を同時に進めたい企業にとって、系統用蓄電池の考え方は見逃せないテーマです。ライジングコーポレーションの取締役・山川敦司氏は、群馬県プラスチックス工業振興協会主催のプレゼンテーション会で導入意義を解説しました。2026年2月24日に公表された登壇レポートとして、講演のポイントを整理します。 ライジングコーポレーション「令和7年度 新年会及びプレゼンテーション会登壇