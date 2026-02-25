スタンガンのようなもので男性を脅迫か、金を奪って男らが逃げているということです。２５日午後５時２７分頃、大阪市住吉区清水丘の路上で、通行人から「男が殴られていた」と通報がありました。警察が駆け付けると、顔から出血した男性がいて、目の上に切り傷があって救急搬送されたということです。軽傷とみられます。男性は警察に対して、何者かがスタンガンのようなものを押し付けて脅迫し、現金５００万円などの入ったバッグ